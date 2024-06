1st Bicol Saro Cup ni Cong. Yamsuan umarangkada na

MATAGUMPAY ang opening ng 1st Bicol Saro Cup ni Cong. Brian Yamsuan na sakto sa piyesta ng Brgy. Agnipa sa Romblon.

Nitong Linggo, June 9, binuksan ang naturang basketball tournament na inorganisa ni Barangay Chairman Andres ‘Kap Jo’ Mangaring, Jr.

Sa inter-barangay tournament, bawat manlalaro ay residente ng Brgy. Agnipa, pero para sa kapana-panabik na aksiyon sa court ay may tigalawang import ang limang koponan na kalahok.

Para sa Agnipa Team, kanilang isasabak si dating MPBL star Jerome Garcia at former Emilio Aguinaldo College varsity player Hamadou Laminou.

Nandiyan din sina Dylan Garcia at Donald Tankoua (Bagacay Team); Ike Akpuro at Orin Catacutan (Palje Team); Leo Esquerra at Adrian Eneria (Ilauran-Mabuhay Team) at Jay Managaytay at Mico Garcia (Auckland Team).

Bukod sa tropeo, magkakaroon din ng cash prize para sa mga kasaling koponan, P250,000 ang matatanggap ng champion.

Hindi rin uuwing luhaan ang 1st runner-up na may P170,000, sa 2nd runner-up ay P120,000, at sa 3rd runner-up naman ay P60,000.

Nagkaroon din ng Inter-Parish Basketball Tournament kung saan P20,000 ang makukuha ng kampeon; P15,000 sa 1st runner-up; P10,000 sa second runner-up; at P5,000 sa 3rd runner-up.

Sa Biyernes, June 14, naman sisiklab ang finals kung saan magtatagisan ng galing ang mga makakaabot sa dulo ng torneo. (Mark Patriarca)