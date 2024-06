Terrence Romeo wala pang kasiguruhan salang sa Finals

DAY-to-day si San Miguel Beermen shooting guard Terrence Romeo, hindi pa nga sigurado kung lalaro na sa Game 3 ng Philippine Basketball Association Philippine Cup laban sa Meralco Linggo ng gabi.

Naka-civilian clothes si Romeo paglabas ng Smart Araneta Coliseum noong Biyernes matapos ang manipis na 95-94 win ng Beer sa Game 2.

Sa semis sweep ng SMB kontra Rain or Shine, napansin na iika-ika si Romeo pagpasok ng dugout.

May right calf strain ang 32-year-old cager, naka-uniporme pero hindi naglaro sa 93-86 loss ng Beer sa opener ng best-of-seven championship series.

“Terrence is day-to-day,” balita ni coach Jorge Gallent matapos itabla ng San Miguel ang series sa tig-isang laro. “What Terrence feels sa foot niya, that’s his ano. Because Terrence will decide whether he can play or not.”

Si Romeo aniya ang magde-desisyon kung kakayanin niyang ilaro dahil siya ang nakaka-alam sa nararamdaman.

“Because that’s his body,” dagdag ng coach. “I just kept saying Terrence plays but it hurts. But I’m sure if Terrence is healthy, he will play.”

Didribol ang Game 4 sa Miyerkoles (June 12) sa Big Dome sa Quezon City uli simula sa alas-7:30 ng gabi.

(Vladi Eduarte)