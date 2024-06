Kumpiyansa si House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co na ang itatayong Legacy Building ng Bicol Regional Hospital and Medical Center (BRHMC) ay magsisilbing landmark sa rehiyon.

“This is not just a building; it’s a landmark for our region and our country,” sabi ni Co sa kanyang speech sa capsule laying at groundbreaking ceremony ng 20-palapag na Integrated Specialty Care and Wellness Center Hub ng BRHMC noong Biyernes.

Ayon kay Co ang Specialty Care and Wellness Center Hub ay magsisilbing isang comprehensive care center na mayroong department para sa heart, lung at cancer treatment.

Sa pamamagitan nito ay hindi na umano kakailanganing pumunta ng mga taga-Bicol sa Metro Manila para makakuha ng mataas na serbisyong medikal.

Sinabi rin ni Co na ang mga medical personnel sa Bicol na nagtrabaho noong COVID-19 pandemic ay matatanggap na ang utang na allowance sa kanila. (Billy Begas)