Naghihinala na si Sen. Sherwin Gatchalian sa pagkamatay ng mga taong gusto nilang ipatawag sa imbestigasyon ng Senado tungkol scam farm sa Bamban, Tarlac.

Sinabi ni Gatchalian na nakarating sa kanilang impormasyon na patay na ang engineer na nakapirma sa 37 gusali na tinayo sa lupa ng Baofu Land Development Inc. sa Bamban.

Nais sanang malaman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa engineer kung saan kinuha ang tinatayang P6.1 bilyong pondo na ginamit sa pagpapatayo ng mga gusali sa naturang compound.

Wala raw kasing ideya ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) kung paano nakapasok sa Pilipinas ang ganoong kalaking pera.

Gusto rin sanang ipatawag ng komite ang staff ng Office of the Civil Registrar sa Tarlac na siyang nagrehistro ng birth certificate ni Bamban Mayor Alice Guo dahil sa mga kaduda-dudang impormasyong nakasulat sa dokumento tungkol sa pagkakilanlan at citizenship ng magulang ng alkalde.

Si Mayor Guo ay inuugnay sa scam hub dahil ito ang presidente ng Baofu Land bago ito naging alkalde at ito rin ang nakalista sa mga dokumento ng mga POGO.

“Maraming dead end na nararanasan namin kasi ‘yung tao biglang namatay. ‘Yung timing nakakapagtaka at dito sa pag-iimbestiga namin dala¬wang tao na ‘yung namatay. ‘Yung engineer na pumipirma roon sa plano para gawin ‘yung POGO hub at ngayon yung isang kawani ng Of-fice of the Civil Registrar sa Tarlac,” wika ni Gatchalian sa interview ng DWIZ.

“Hindi ko masasabi kung may koneksyon. Iwanan na lang natin sa pulis ‘yan. Pero ‘yung timing ng pagkamatay nila ay nakakapagtaka,” dagdag pa niya.

Noong Marso, sinalakay ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) ang Zun Yuan Technology sa Baofu compound dahil sa umano’y human trafficking, cyber fraud at iba pang ilegal na aktibidad.