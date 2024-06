NANAWAGAN si Pope Francis kay dating Senate President Juan Miguel “Migz” Zubiri na protektahan ang kabanalan ng pamilya laban sa napipintong pagpapatupad ng diborsyo sa Pilipinas.

Kinumpirma ni Zubiri ang naging pag-uusap nila ng Santo Papa nang bumisita siya sa Vatican noong Hunyo 5.

Ayon kay Zubiri na isang debotong Katoliko, nakita niya ang Santo Papa noong lingguhang katekismo nito kung saan nag-aalay rin ito ng mga dasal para sa pandaigdigang kapayapaan.

Ang Pilipinas ang huling bansa sa mundo na hindi kumikilala sa diborsyo pero isang panukalang magsasabatas rito ang inaprubahan ng Kamara.

Ayon kay Zubiri, ipinagdasal nila ang Pilipinas at ang ating mga lider nito na sana ay maliwanagan sila palagi sa tamang desisyon kahit hindi ito ang popular na desisyon.

Una ng nasabi ni Zubiri na bukas siya sa diskusyon sa diborsyo pero malakas ang kanyang paniniwala sa kabanalan at katibayan ng kasal.

Nagkaroon rin ng pagkakataon ang senador na maipakilala ang kanyang pamilya sa Santo Papa kung saan ilan lamang sila sa mga piling bisita na nabigyan ng pagkakataon na makilala at makatanggap ng personal na basbas mula sa Santo Papa.

“Bilang Katoliko at Kristiyano, greatest honor of my life na makita ang ating Santo Papa na si Lolo Kiko, lalo na at nakasama pa namin ang aming mga anak,” ani Zubiri, na may tatlong batang anak sa kanyang asawang si Audrey.

Si Zubiri ay nasa Europa para magkaroon ng maikling bakasyon malayo sa pulitika at at para makasama ang kanyang pamilya para sa “long-promised quality time.”

“First time ito in two years na nagkaroon ako ng pagkakataon na ibigay ang buong atensyon ko sa aking pamilya kaya talagang gusto kong ipasyal sila para sa aming family time—all on my personal expense, of course,” dagdag ng senador.

Kasama nina Zubiri sa kanilang bisita ang Philippine Ambassador to the Holy See na si Ambassador Myla Grace Ragenia Macahilig.