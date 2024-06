SABI nga, chubby is the new sexy!

Naging makatotohanan ito sa kaso ng isang plus-sized model na nag-uwi ng korona sa Miss Alabama 2024.

Siya ang model na si Sara Milliken na sa halip na ikahiya ang pagiging mataba ay ginamit pa niya itong paraan para magtagumpay at kilalaning beauty queen.

May mensahe rin si Milliken matapos iuwi ang korona.

“No matter what your body looks like, no matter where you come from, you can do anything you set your mind to,”

Aangat naman si Milliken sa national upang makipagkumpetensya sa Thanksgiving week.

Inamin ng 23-anyos na beauty queen na hindi siya umasang maiuuwi niya ang korona dahil ang target lang naman niya ay ang mapasali sa Top 10.