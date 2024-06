PLTCOL, 2 pa timbog sa ‘rentangay’ modus

ISANG mataas na opisyal ng Philippine National Police (PNP) at dalawang iba pa ang dinakip matapos silang mabitag sa inilatag na operasyon ng Highway Patrol Group (HPG) kaugnay sa rentangay modus sa Parañaque City noong Miyerkoles.

Kinilala ang mga naarestong suspek na sina Police Lt. Col. Gideon Ines Jr., 52 anyos, deputy chief of police for administration ng Mandaluyong City Police, Michael Perez, 42 anyos at Evelyn Salonga Tuazon, 52 anyos.

Dinakip sila ng ma tauhan ng Special Operations Division (OSD) ng HPG sa paligid ng isang fastfood chain sa kahabaan ng Roxas Blvd Road sa Baclaran, Parañaque City bandang alas 6:45 nang gabi.

Sa ulat, humingi ng tulong sa HPG ang isang complainant na nagmamay-ari ng isang silver na Mitsubishi Expander noong Hunyo 5 matapos siyang kontakin ng isang buyer sa messenger.

Tinanong umano siya nito kung siya ang rehistradong may-ari ng nasabing sasakyan na ibinebenta sa kanya ng P350,000.

Ayon sa complainant, nirentahan sa kanila ang ang sasakyan Hunyo 2 hanggang Hunyo 4 sa Porac, Pampanga ng isang nagngangalang Michael Perez Bautista.

Gayunman, hindi aniya naibalik sa kanila ang sasakyan hanggang tumawag ang nagpakilalang buyer noong Hunyo 5.

Dahil dito ay agad siyang humingi ng tulong sa HPG na agad namang nagsagawa ng operasyon.

Nagkasundo ang complainant at kausap nito na magkita sa lugar.

Lumutang sa nasabing lugar si Ines kasama si Tuazon na umarkila sa sasakyan at Perez na kumuha naman nito dahilan para dakpin sila ng mga tauhan ng HPG. (Edwin Balasa)