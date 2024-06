Piolo Pascual, John Arcilla kabugan ng akting

Kabugan at bakbakan ng akting nga ang masasaksihan mo kina Piolo Pascual, John Arcilla, Joel Torre, Tirso Cruz III, lalo na kina Aiko Melendez, Mylene Dizon, Rosanna Roces at Shaina Magdayao.

Pero hindi rin naman pakakabog ang mga batang aktor tulad nina Grae Fernandez, Kyle Echarri.

Sabi nga ni John, sa laki ng cast nila, namamangha talaga siya sa husay ng mga kasama niya.

“When I was approached, during the pitch moment, ang sabi sa akin, it’s supposed to be like… hindi ko alam kung mapi-preempt ko ang kuwento nito, eh.

“Pero aspect kasi sa character ko na parang transformational, or simple unmasking, which means meron akong dapat iwasan na kuwento.

“Pero ako kasi ang nasa gitna. Noong una kasi, ang sabi sa akin, ako ang bida, at si Piolo ang kontrabida. Seriously, `yun talaga ang kuwento.

“That’s very interesting for me. Pero hindi ko alam kung ano ang ididiretso ng kuwento. Pero may isang twist na aside from very relevant ‘yung kuwento tungkol sa political society, kakaiba ang character nito kesa sa mga nauna kong ginawa,” sabi ni John.

Si Piolo naman, ikinuwento rin na ngayon lang siya gumawa ng ganitong karakter, na marami raw kapupulutan ng aral. Kahit nga sabihin na sa teaser pa lang, o sa mga unang episode na pinalabas, ramdam o amoy mo na agad ang ‘sama’ ng papel niya.

“We’re halfway through with the shoot, so marami pa siyang pupuntahan. And I really brought him to the darkest side, para ‘yung redemption niya, mas malaki ang pagbagsak niya bilang tao. So I really wanna make it as human as possible. And I’m sure marami ang makaka-identify sa kanya, sa character ko.

“I always try to diversify and do roles na alam kong hindi ko pa nagagawa and that would really challenge me as an artist,” paglalarawan ni Piolo sa kanyang karakter.

Anyway, hindi ko na lang ipre-preempt ang iba pang puwedeng maganap, pero talagang sa mga unang episode pa lang, kabugan na sila ng akting, ha!

Sarap nilang panoorin kapag natututukan na sila ng mga camera.

Sa totoo lang, nakatitindig-balahibo ang mga eksena nina Piolo, John, Joel, Tirso sa ‘Pamilya Sagrado’.

Sabi nga, mabubura talaga ang lahat ng kilig, iyak, na naramdaman mo kay Piolo noon, dahil sa papel niya bilang tiwaling opisyal na si Rafael Sagrado.

Nakatakda ngang gumimbal sa mga manonood ang ‘Pamilya Sagrado’, isang kuwento kung saan sukdulan ang kasamaan at kapangyarihan para protektahan ang pinaka-iniingatang reputasyon.

Bongga! Kaloka! (Dondon Sermino)