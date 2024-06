Mhicaela Belen, iba pang atleta pararangalan ng CPC

INAASAHANG pangungunahan ni Mhicaela ‘Bella’ belen ang pinakamahuhusay na mga atleta at coach na pararangalan makaraang kuminang sa 99th National Collegiate Athletic Association at 86th University Athletic Association of the Philippines.

Kaugnay ito pagdaraos ng 2024 Collegiate Press Corps (CPC) Annual Awards Night na ihahandog ng San Miguel Corporation sa Hunyo 17 sa Discovery Suites Manila sa Ortigas, QC.

Hindi tulad sa 2023 edition na pinagkasya ang tatlong season sa isa dahil sa COVID-19 pandemic, ang seremonya ngayong taon ay tututuon lang sa mga achiever ng katatapos na taon ng dalawang liga.

Giniyahan ni Belen ang National University Lady Bulldogs sa trono ng UAAP women’s volleyball. Siya rin ang kinilalang Most Valuable Player.

Sa unang pagkakataon, ang mga naging standout sa women’s basketball at men’s volleyball ay bibigyan din ng pagkilala sa ikalawang pagsisikap ng nagkakaisang CPC, na pinagsama ang UAAP at NCAA Press Corps sa pagbabalik ng lahat ng collegiate sports noong 2022.

Kabilang sa mga bagong parangal ng CPC ang Player of the Year, Mythical Five at Coach of the Year sa panig ng kababaihan dahil ang grupo ay nagtuon aa pagtaas ng kalidad ng women’s hoops sa aktibidad na mga sinusuportahan ng Discovery Suites at Jockey.

Ang volleyball, na nakakita ng phenomenal uptick sa gate attendance sa nakalipas na ilang buwan, ay magkakaroon din ng mga bagong parangal tulad ng Men’s Volleyball Players of the Year, na kapwa igagawad sa UAAP at NCAA.

Pararangalan din ang Volleyball Coaches of the Year, gayundin, sa parehong men’s at women’s divisions mula sa premier collegiate leagues ng bansa.

May kabuuang 23 parangal ang ibibigay ng print at online scribes na sumasaklaw sa beat, pinangunahan ng staple honors tulad ng Men’s Basketball Player of the Year at Mythical Five.

Kasama rin sa ang Men’s Basketball Coaches of the Year at Women’s Volleyball Players of the Year plum, na ipinakilala noong nakaraang season bilang isa sa mga bagong parangal sa CPC bago ang pagsasama ng men’s volleyball at women’s basketball sa pagkakataong ito. (Lito Oredo)