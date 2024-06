Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang lahat ng mga ahensiya ng gobyerno, local government units at iba pang sangay ng gobyerno na makilahok sa 2024 National Information and Communications Technology (ICT) Summit na pangungunahan ng Department of Information and Communications Technology (DICT).

Batay sa memorandum circular no. 54 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong June 7, 2024, inatasan ang lahat ng mga department at ahensiya ng gobyerno, kabilang na ang owned and controlled corporations (GOCCs), financial institutions, state universities and colleges at LGUs na suportahan ang 2024 National ICT Summit na itinakda sa June 18 at 19 sa Crown Plaza Manila Galleria sa Ortigas Center.

Tema ng summit ay “Digital Governance: Navigating the Future” at partner ng DICT ang pribadong sektor.

Kabilang sa mga pinadadalo ng Pangulo sa summit ay mga ICT executive, chief information officer, technical staff, academic at pangunahing personnel, at tiyaking may clearances of authority ng pinuno ng kanilang tanggapan. (Aileen Taliping)