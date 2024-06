PAKITA agad ng lakas si National Master Jose Rafael Legaspi sa sa 1st day ng 2nd Noypi FIDE (International Chess Federation) Rated Standard Tournament nitong weekend sa SM Sangandaan, Caloocan.

Mas kilalang Master Jojo, lumikom na siya ng 2.5 puntos mula sa dalawang panalo at isang tabla sa tatlong laro para lumagay sa pang-apat na puwesto sa torneo na na inoorganisa ni FIDE National Arbiter Richard Dela Cruz sa pakikipagtulungan nina FIDE NA at Pastor Ranier Pascual at kumpare kong FIDE NA/NM Almario Marlon Quiros Bernardino Jr.

Pagkadaig kay Richard Cornell Manzano, draw siya kay Arena International Master Francis Talaboc na sinundan ng panalo kay Joseph Lawrence Rivera.

Laban kay Rivera, mahusay ang coordination ni Legaspi sa mga piyesa, pumresyur sa una sa f2 pawn at outside passed pawn sa c-file. Sa huli ay hindi napigilan ni Rivera ang kabalaban na nag-promote ng panibagong Queen sa c file.

Magaling sa King’s Indian o sa Neo Gruenfeld, sakto sa kanyang kalkulasyon. Kung baga sa alak, nakuha niya ang tamang timpla tungo sa tagumpay. Isang magaling na tactician at attacking style player.

Makakalaban ni Legaspi sa 4th round ang nagbabalik na beteranong si Manolito Padrigone. Wala mang standard rating, kilala si Padrigone na magaling na tactician ng dekada 90. Parehas ang kanilang mga istilo.

Sina Padrigone at US Master Pastor Ruben Ondangan ang mga dating 1-2 punch ng Philippine College of Criminology.

Nasa top 3 sina Alfredo Rafanot, Renie Malupa at FIDE Master Christian Mark Daluz na may 3 pts. each.

Si Master Jojo ay tubong Aklan at isang Licensed Real Estate Broker.

Kabilang sa mga nagpaangat sa laro niya sina FM Rudy Ibanez, NMs Wiflredo Neri at Roland Joseph Perez, Neal Garcia, at iba pa.

Si Legaspi ang palaging sumusuporta kina BNM Joel Delfin, Patrick Bonifacio, coach Benjie Bercadez, Philip Simon Din at Manzano na chess blogger at mga manlalaro ng Pasig at Guadalupe Makati Chess Club.

Pati NM Oscar Joseph Cantela sa 2023 FIDE World Youth chess championships sa Italy noong Nobyembre.

Isa si Legaspi sa dahilan kaya naging most improved team ang Dasma Cavite Spartans sa Professional Chess Association of the Philippines online tournament.

Isang malaking karangalan na kinuha niya ang inyong lingkod na bilang import at senior player ng Spartans sa katatapos na PCAP.

Isa siyang bagong ninong ng PH chess.