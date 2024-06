Marcio Lassiter lalampasan sa 3-pointers si Allan Caidic

IDINIKIT pa ni Marcio Lassiter ang distansiya sa pagitan nila ni Allan Caidic sa all-time list ng 3-pointers made ng Philippine Basketball Association.

Si Marcio ang bumitaw ng game-winning 3 sa 95-94 series-tying win ng San Miguel Beer laban sa Meralco sa Game 2 ng Philippine Cup Finals noong Biyernes.

“Coming down (on offense), I was just thinking, if the shot’s there just take it,” anang 37-year-old gunner sa pamatay na tres 13 seconds na lang sa game clock.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, nakaipon na si Super Marcio ng 1,229 3s sa PBA career na nagsimula noong 2011 bilang fourth pick overall ng Powerade Tigers bago nalipat sa Petron Blaze (San Miguel) ng sumunod na season.

Nasa unahan na lang ni Marcio sina Allan Caidic (1,242) at Jimmy Alapag (1,250).

Game 3 ng all-Filipino championship Linggo ng gabi, hindi malayong lagpasan ni Lassiter ang Triggerman sa second place.

Bago ang winner kontra Bolts, 1 of 4 lang sa field si Lassiter – ang nag-iisang field goal ay nahulog sa 6:46 mark ng third quarter nang lumamang ang SMB 64-58.

Iwan pa ng apat ang Beermen nang pumasok ang tres ni Chris Banchero 27 seconds pa. Sumagot ng sariling 3 si CJ Perez para idikit sa 93-92, pangalawa lang sa free throws ang naipasok ni Banchero kaya naihatag ang tres ni Lassiter.

“I just knew if I can get to my spot, read the defense and pump-fake, I can be open,” bida ng Fil-Am guard/forward paglabas ng dugout ng Smart Araneta Coliseum. “I got a good look at the basket and that’s all I really need.”

Kumagat sa fake si Bong Quinto, nag-step back si Lassiter para masipat ang basket. Abot-kamay pa ng Bolts ang 2-0 lead pero gumulong palabas ng rim ang drive ni Banchero, natawagan ng travel si Quinto pagkatapos isablay ni Perez ang free throws. (Vladi Eduarte)