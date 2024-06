PATOL sa mga netizen ang video ng asong kinilala bilang si Mama Dog matapos nitong makipagsabayan at hindi talaga nagpatalo sa mga estudyante na bagong graduate ng Grade 6 ng Udagri Elementary School sa General Santos City.

Sa Tiktok video na pinost ni Teacher Fatima Madria Adtogan, makikita ang pagtanggap ni Mama Dog ng mga medalya bago ganapin ang formal graduation rites ng paaralan kung saan nagtuturo ang guro ng math.

“Siyempre po ‘di pahuhuli si Mama Dog. Most Punctual Award, Most Behave Award, Most Loyal Award, Most Obedient Award, Best in Tulog and Kain Award,” kuwento ni Teacher Fam, ang pangunahing caretaker ng aso.

Bago humakot ng medalya, makikita na dahan-dahang nagmartsa papuntang stage si Mama Dog.

Palakpakan naman ang mga estudyante at faculty member sa achievement ng kanilang masipag na resident dog.

Hindi naman kagulat-gulat kung may mga award na nakuha ang aso dahil makikita sa mga TikTok post ng guro na always present ito sa mga ganap sa eskwela.

Nakiki-sit in rin ito sa kanyang mga lecture pati sa ibang mga activity ng paaralan tulad ng Drug Abuse Resistance Education pati class pictorial.

Maging mga netizen nagbigay ng virtual clap para kay Mama Dog:

“Perfect Attendance din pala si Mama Dog even sa Grad practice”

“Sana all with honors”

“Napaka ganda ni Mama Dog halatang alagang alaga napaka clean”

“Ka cute ni Mama Dog”

“Congrats naman Mama Dog. hirap kaya whole year matulog sa school na may maingay na student ‘di ba?”