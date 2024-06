Mali ang hula: Sharon, Gabby ‘di pa sa August 30 reunion show

Nagkakagulo ngayon sa online world ang fans nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion.

Pati kami ay kinukulit ng ShaGab fans.

May pinost kasi sa kanilang social media accounts ang NY Entourage Productions na pag-aari ng show promoter/producer na si Nancy Yang.

Sa kanilang video reel ay inilagay nila na, “Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan ako’y maghihintay sa ngalan ng pag-ibig… 08.30.24 MOA Arena.”

Sa caption naman ay nakalagay na, “Ready ka bang maghintay sa ngayon ng pag-ibig?

“8.30.24 #NSYShows #MOAArena, #ChangingTheGameElavatingEntertainment.”

So ang hula nga ng ShaGab fans ay ang ‘P.S. I Love You: The Next Chapter’ concert na ang announcement na iyon ng kompanya ni Nancy.

Talaga namang nagkagulo ang fans. At nang mag-message kami kay Nancy ng, “Ginulo mo ang online world. Grabe ang fans nina Sharon, Gabby. Hindi na makapaghintay.”

Actually, sabi naman sa amin ni Nancy at ng ibang involved sa pag-uusap tungkol sa posibilidad na magkaroon ng 4th concert sina Sharon, Gabby, i-inform nila kami kapag ok na. Na kapag tuloy na. Kaya naman pati kami ay nagulat nang may ganung lumabas.

Pati ba sa amin ay ‘inilihim’ ni Nancy na tuloy na ang ‘P.S. I Love You: The Next Chapter’ concert nina Sharon, Gabby?

Pero ang sagot nga sa amin ni Nancy, “Jun, hindi ‘yan Sharon, Gabby!”

So mali pala ang hula ng netizens, lalo na ng fans ng tambalang ShaGab, ha!

Pero ano nga kayang show ang ia-announce ng kompanya ni Nancy? Parang na-excite rin kami.

Anyway, wala pa nga palang update si Nancy, pati ang ilang mga source namin tungkol sa ‘P.S. I Love You: The Next Chapter’ concert. Pero sana nga ay magkasundo ang lahat ng mga kampo dahil excited talaga ang fans nina Sharon, Gabby, ha!

Sana nga! (Jun Lalin)