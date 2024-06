Kevin Arquero walastik sa Rotary woodpushfest

PINAGHARIAN ni Kevin Arquero ang 1st Rotary International District 3820 Open Rapid Chess Tournament nitong Sabado sa SM City Santo Tomas sa Batangas.

Ipinulsa ng veteran woodpusher na naglalaro rin sa Dasma Cavite Spartans sa Professional Chess Association of the Philippines at Philippine Army, ang P15K premyo at isang tropeo sa torneong sinabakan ng mahigit 100 manlalaro.

Nagkaroon siya ng halos perpektong kampanya sa ipinosteng 6.5 puntos sa seven-round Swiss system chessfest.

Tinalo ni Arquero sina George Agsamosam ng Batangas (Round 1), Arena FIDE Master Albert Pasno ng Tagaytay (Round 2), Daren Dela Cruz ng Silang (Round 3), Chester Agsamosam ng Batangas (Round 4), sinilat si GM Darwin Laylo ng Lipa (Round 5) at Rafael Dionisio ng Manila (Round 7).

Tanging tumabla sa kanya si Sherwin Tiu ng Manila sa Round 6.

“I am very happy with my victory. I would like to thank the Philippine Army chess team for supporting my participation in the tournament,” sey ng manlalaro rin ng Army.

Sina IM Michael Concio Jr. ng Dasmarinas, Tiu at Arena IM Jeffrey Romera ng Tagaytay ang pumangalawa hanggang pumang-apat na puwesto na may tig-6.0 na puntos bawat isa.

Fifth-10th placers sina Laylo, IM Jose Efren Bagamasbad, Manolo Puertellano na may mga 5.5 pts., Dela Cruz, Rigor Pedernal ng Lucena at Arena Grandmaster Aaron Kimuel Lorenzo ng Calamba na tumapos na may 5.0 markers each. (Elech Dawa)