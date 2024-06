Kasal ni Jodi Sta. Maria annulled na

After ng 13 taon na paghihintay at pagtitiis, napagwagian na ng Kapamilya actress na si Jodi Sta. Maria ang kaso ng nullity of marriage sa kanyang dating asawa na si Pampi Lacson.

Shinare ng bida ng ‘Lavender Fields’ ang magandang balita sa kanyang Instagram account, kung saan mababasa sa unang picture ang quotation na, “So I close my eyes to old ends, and open my hearts to new beginning.”

Sa second photo ay ang kanyang larawan habang nakangiti at may caption na “Now I can finally say… Case closed.”

Aniya, “Finally after 13 years of waiting, my petition for nullity of marriage has been granted by the Supreme Court.”

Taong 2005 nang ikasal sina Jodi at Pampi at noong 2011 naman nang maghiwalay sila, na nasundan naman nang pagsampa ni Jodi ng petisyon para sa deklarasyon ng nullity of marriage, ngunit ilang ulit itong na-deny ng Court of Appeals.

Sa nasabi pang Instagram post ni Jodi, shinare rin niya ang kanyang naging karanasan sa loob ng 13 taon.

Aniya, “The time I spent in His waiting room was never easy nor was it comfortable. It was frustrating, discouraging, and even heartbreaking. I cried, prayed, questioned, and complained. I made ‘tampo’, asked for forgiveness, prayed some more. I wanted to give up but He never let go of me.”

Sa huling bahagi ng kanyang post ay hindi niya kinalimutang magpasalamat sa kanyang prayer warriors na walang sawang sumuporta at gayundin sa kanyang lawyer at kaibigan na si Atty. Connie Jimenez-Aquino.

Umulan naman ng mga pagbati ang comment section ng kanyang post mula sa kanyang mga kaibigan sa showbiz.

Ilan nga sa mga artistang bumati sa kanya ay sina Gabbi Garcia, Donita Rose, Bianca Gonzalez, at Janine Gutierrez na balitang makakasama niya sa kanyang upcoming teleserye na ‘Lavender Fields’.

Congratulations, Jodi!