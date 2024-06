John Pabilic, Srinagar namayagpag

IMPRESIBO ang takbo ni Srinagar, dinaig ang mga karibal sa Philippine Racing Commission Rating Based Handicapping System nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Hindi inapura ni jockey John Alysson Pabilic sa largahan ang kabayo, ipinuwesto sa pang-apat at pinanood muna ang mga nagbabanatan sa unahan na sina Chef Kat, Enno Teresa Chair at nasa terserang si Binibini.

Pa-far turn, kumapit na sina Srinagar at Binibini sa dalawa kaya apat na ang mga nagtatrangka.

Magkasabayan sa unahan ang apat hanggang rektahan, pero sa huling 100 metro ay parang bala ng baril na umalingawngaw sa liksi si Srinagar at tinawid ang meta na apat na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Chef Kat.

May clocking siyang 1:29.2 minuto sa 1,400-meter race upang hamigin ni winning horse owner Ramon Bagatsing Jr. ang P11K cash prize.

May karagdsagan pang P2K si Srinagar, habang may P2K at P1K ang second-third placers na sina Chef Kat at Enno Teresa Chair, ayon sa pagkakasunod.

Kumubra rin ang breeder ng nanalong kabayo ng P4,500, P1K at P500 sa 2nd-3rd second at third sa event na sinuportahan ng Philracom at sa sa pitong nilargang karera sa nasabing araw. (Elech Dawa)