Jessy Mendiola buntis ulit kay Luis Manzano?

Natensiyon ang mga faney sa mga photo na pinost ni Luis Manzano sa Instagram, na kung saan ay hinahalikan niya ang medyo maumbok na tiyan ni Jessy Mendiola!

Akala ng mga fan, buntis na naman si Jessy, ha! Na puwede namang mangyari, dahil December 2022 pa pinanganak si Isabella Rose ‘Peanut’ Tawile Manzano, ha!

“Then and now, hi wowow and Peanut,” caption pa ni Luis.

Iba’t ibang photo nga `yon na nagsimula sa pagbubuntis ni Jessy, at siyempre habang lumalaki si Baby Peanut.

Pero `yun nga, inisip agad ng mga faney na buntis ullit si Jessy, na ikinatuwa naman nila.

“Akala ko magiging ate na si Peanut.”

“Ako rin, ‘yun ang feeling ko, buntis na ulit si Jessy.”

“I thought another baby on the way.”

“I thought ate na si Peanut, ha!”

“Naku, one more please. Puwede na sundan si Peanut.”

“Isa pa, ang ganda ng lahi niyo, eh. Hahahaha.”

“Akala ko talaga baby number 2 na ito. Sana naman.”

“Hala parang announcement na ito ng baby no. 2, ha! Sana totoo.”

“Parang may second baby na agad sila, ha! Announcement soon?”

Well, oo nga naman, kung ganiyan kaganda ang baby, aba, sundan na agad, ha! Sabi nga nila, parang pinabata, pinaliit na Vilma Santos si Peanut, oh!

At malay naman natin, di ba? Baka nga magkaroon ng announcement, na siya ring wish ng mga fan nila.

Bongga!