Jaylen Brown, Jayson Tatum sasawatahin buwelta ng Dallas

KABISADO na ng Boston ang Dallas, inaasahan na ng Celtics ang mas matinding Mavericks sa Game 2 ng NBA Finals ngayong araw sa TD Garden.

Mas delikado pa anila ang Mavs kapag naharap sa 0-1 deficit sa playoff series.

Nilampaso ng C’s ang Mavs 107-89 sa opener pang-anim na talo ng Dallas sa opener ng best-of-seven sa ilalim ni coach Jason Kidd.

Naka-recover ang Mavericks mula sa mga talong ‘yun, naipanalo ang lima sa naunang anim na series – kabilang ang first two rounds ngayong postseason laban sa LA Clippers at Oklahoma City Thunder.

“They come back in Game 2, so we’re going to get a forceful, more aggressive team on Sunday,” deklarasyon ni Jaylen Brown.

Sinegundahan ito ng tandem niyang si Jayson Tatum:

“We got to be ready, because they’re really good after a loss, so we can’t be surprised. That’s what I’m preparing my team for.”

Hindi pa panahon para pindutin nina Luka Doncic, Kyrie Irving, PJ Washington, Daniel Gafford, Dereck Lively II ang panic button.

“There’s no panic with this group,” giit ni Kidd. “We didn’t play well in Game 1. Give credit to Boston, they did. But it’s a series. … We believe that we can respond in Game 2.”

Nakakangilo ang record ni Doncic sa Game 2s at pagkatapos ng playoff loss.

Nag-a-average ang Mavs superstar ng 33.9 points sa Games 2 – mas mataas ng sixth-tenths of a point kay Michael Jordan. Sa laro pagkatapos ng playoff loss, mas maangas ang 34.3 points per game niya.

Tumapos ng 30 points mula 12 of 26 shooting si Doncic sa Game 1, pero playoff career-low ang 1 assist. (Vladi Eduarte)