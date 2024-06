Patay-malisya si Senador Imee Marcos nang tanungin kung kilala niya si Bamban, Mayor Alice Guo dahil may litrato ang alkalde na magkasama ito sa distribusyon ng ayuda sa kanilang bayan noong 2022.

Sa interview ng DZBB nitong Linggo, sinabi ni Sen. Marcos na hindi niya kilala si Mayor Guo nang samahan siya nito sa distribusyon ng Assistance to Individuals in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

“Hinahanap ko ‘yung mayor para akong sira ‘nasan ‘yung mayor, nasan ‘yung mayor dito please?’” paliwanag ni Marcos

“Ako ‘yung mayor, sabi. Hindi ‘yung totoong mayor,” pagkukuwento pa niya sa unang encounter niya kay Mayor Guo.

Nagpaliwanag din ang senadora kung bakit hindi ito dumalo sa mga hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kung saan isinalang sa imbestigasyon si Mayor Guo.

Sabi ni Marcos, abala raw siya sa pag-iikot sa iba’t ibang panig ng bansa.

Gayunman, pinuri naman nito ang paglago umano ng ekonomiya ng Bamban dahil sa mga nagawa ni Mayor Guo na ngayon ay suspendido ng anim na buwan.

Aniya, marami raw nabigyan ng trabaho sa Bamban dahil sa itina¬yong POGO hub doon.

“Hindi naman maikaila na napakalaki ng dinulot na tulong. Hindi nila sukat akalain na magkakaroon sila ng batikano sa Bamban. Ang ipinatayo sa dalawang taon ay nakakasindak. Ang nabigyan ng trabaho 12,000 people. Lahat sila nagkaroon ng bahay,” paglalahad ni Marcos.

Kabilang daw sa nabigyan ng mga bahay ay ang mga bakwit o Aeta na nawalan ng tirahan sa Tarlac.

“Lahat iyan binigyan ng trabaho, may libreng bahay. May manok pa,” dagdag ng senador.