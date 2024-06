Iga Swiatek sinungkit ika-4 na korona sa French Open

NAKA-RECOVER mula malamyang umpisa si Iga Swiatek para ipagpag si Jasmine Paolini 6-2, 6-1 at itaas ang pangatlong sunod niyang women’s singles trophy sa 123rd French Open 2024 nitong Sabado.

Maagang inalat ng errors si Swiatek, na-break sa third game at naghabol pa sa Court Philippe Chatrier.

Pero nilabas ni Swiatek ang dominasyon niya sa red clay para iuwi ang pang-apat na championship niya sa Roland Garros sa nakaraang limang taon.

Kinailangan ng 23-year-old mula Poland na i-save ang match point bago naipagpag si Naomi Osaka sa second round. Sa sumunod na five matches, 17 games na lang ang naipatalo niya.

“This tournament has been pretty surreal with its beginning and with second round, and then I was able to get my game better and better every match,” ani top-seeded Swiatek, unang woman player na nagtuhog ng tatlong sunod na titulo sa Paris pagkatapos ni Justine Henin noong 2005-2007. (Vladi Eduarte)