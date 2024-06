Tinabla ni National Security Adviser Eduardo Año ang pahayag ng China na papayagan nilang makapasok sa Ayungin Shoal ang mga barko ng Pilipinas kung hihingi muna ng permiso sa kanila.

Ayon kay Año, “absurd, nonsense and unacceptable” ang mga kondisyong nilatag ng Foreign Ministry ng China para hindi magambala ang mga resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kung saan nakadestino ang mga sundalong Pinoy.

“We do not and will never need China’s approval for any of our activities therein,” diin ni Año sa isang statement nitong Sabado nang gabi.

Nauna rito, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na papayagan ng Beijing na makapasok ang barko ng Pilipinas sa Ayungin “if it notifies the Chinese side in advance.”

Ang pahayag ng spokesperson ay posibleng palu¬sot lang umano ng China sa ginawang panghaharang at pagbangga ng kanilang rubber boat sa bangka ng Navy boat na nagsasagawa ng medical evacuation sa West Philippine Sea noong nakaraang buwan.

Binanggit ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ang China Coast Guard (CCG) ng “dange¬rous maneuvers and even intentionally rammed” ang inflatable boat ng Philippine Navy noong Mayo 19, sakay ang maysakit na sundalo mula sa Sierra Madre na ipapagamot sa ospital sa Palawan.

“Such actions are not only violations of international maritime laws but also of basic human rights,” saad ni Año sa nasabing insidente.

Kinastigo rin ni Año ang CCG sa ginawang pagkumpiska ng suplay ng pagkain sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre noong Mayo 19.