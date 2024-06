Heart Evangelista good job na mommy sa anak ni Chiz Escudero

Ang daming naaliw at pumuri kay Heart Evangelista sa klase ng pag-aasikaso niya sa dalagang anak ni Senate President Chiz Escudero na dumalo nga sa prom.

Kitang-kita nga sa Instagram reel ni Heart ang preparation ng kanyang stepdaughter para sa school prom, at hands-on talaga siya sa pag-ayos ng buhok ni Chesi, pati na sa makeup nito.

“Our baby is now (a) lady!” sabi ni Heart.

“Chesi surrounded by her friends and loved ones as she officially goes to her first prom,” dugtong na chika pa ni Heart.

At heto nga ang chika naman ng mga netizen kay Heart, na kapuri-puri nga bilang stepmom ni Chesi:

“Aww beautiful Chesi. Good job Mommy Heart.”

“So proud of you Heart, nakaka happy lang.”

“Awww! Heart swells with happiness watching Ms. Heart in her Mommy mode. Pretty young lady and choices of prom dress. Very beautiful, age appropriate. Handsome escort.”

“Napakaswerteng bata. Si Heart ang stylist.”

“Wonderful mom she even put her mil necklace to her daughter.”

“Seeing Heart in her mother mode makes my heart warm, I don’t even know why. Nakaka-happy lang panoorin.”

“Watch this more than 10 times. I swear. I just love it. Love the vibe. Love the authentic happiness and love. Super.”

“Wow pinahiram ni Heart ang P10M necklace niya?”

“Such a sweet supportive mom you are Heart. So touching on your daughter’s part.”

“Mommy duty, pero mukhang mag-sisters lang sila.”

“You raised her really well Heart. I can’t tell by her smiles. So genuine.”

“Ang sarap maging mommy ni Heart.”

Pero siyempre, puring-puri rin ng mga fan ang escort ni Chesi, ang batang aktor na si Bryce Eusebio. Pinuri rin ni Heart si Bryce na sabi nga niya, “Such a great friend you are!”

Oh, bongga, di ba? (Dondon Sermino)