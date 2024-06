Eiffel Tower pinaganda nang husto

NAGKAROON ng makeover ang Eiffel Tower bahagi ng paghahanda sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa July 26-August 11.

Inilagay ang Olympic rings sa iconic landmark sa Paris nitong Biyernes 50 days bago ang pinakamalaking pagtitipon ng pinakamatitinding atleta mula sa lahat ng sulok ng mundo.

Naka-display ang rings sa south side ng 135-year-old landmark sa central Paris. Tanaw mula rito ang Seine River.

Bawat ring ay may sukat na 30 feet (diameter) at gawa sa recycled French steel.

Itataon ng sunset ang opening ceremony sa July 26, libo-libong atleta ang mga paparada sa palibot ng French city sakay ng bancas sa 6-kilometer route sa Seine.

Sa paanan ng 1,083-feet Eiffel Tower – nicknamed La Dame de Fer (The Iron Lady) – lalaruin ang beach volleyball, mapapanood sila ng halos 13,000 fans mula sa temporary Eiffel Tower Stadium sa kalapit na Champ de Mars.

Hanggang nitong nagdaang linggo, 15 atleta na ang nakisigurong magdadala ng bandila ng Pilipinas sa Paris Games: pole vaulter EJ Obiena; gymnasts Caloy Yulo, Aleah Finnegan, Levi Ruivivar at Emma Malabuyo; boxers Aira Villegas, Nesthy Petecio, Hergie Bacyadan, Eumir Marcial at Carlo Paalam; rower Joanie Delgaco; weightlifters Vanessa Sarno, John Ceniza at Elreen Ando; at fencer Sam Catantan.

“We have until June 30 to see sino pa ang mag-qualify,” ani Philippine Sports Commission chairman Richard Bachmann nang dumalo sa PSA Forum noong Martes. (Vladi Eduarte)