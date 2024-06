Eastern Mindanao may bagong commander

PORMAL nang iniluklok sa puwesto ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff General Romeo Brawner si Major Gen Luis Rex Bergante bilang bagong Commander ng Eastern Mindanao Command (EASTMINCOM).

Sa Change of Command Ceremony sa Davao City noong Biyernes, pinalitan ni Major Gen. Bergante si Major Gen Jose Maria Cuerpo II na nanungkulan bilang Acting EASTMINCOM Chief kasunod ng pagreretiro ni Lt.Gen. Greg Almerol noong Mayo 31.

Si MGen Bergante ang dating commander ng Training and Doctrine Command ng Philippine Army, dati ring nanungkulan bilang Assistant Division Commander ng 7th Infantry “Kaugnay” Division at naging commander ng 1001st Infantry Brigade ng 10th Infantry “Agila” Division.

Sa kanyang mensahe, sinabi ni Gen. Brawner na kumpiyansa siya na dahil sa malawak na karanasan at mahusay na team ni Major Gen. Bergante ay malalampasan nito ang lahat ng hamon ng kanyang bagong tungkulin.(Edwin Balasa)