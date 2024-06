Matatag na ang supply ng elektrisidad sa Pilipinas at mahigpit na minomonitor sa harap ng mga pagsubok na idinulot ng El Niño phenomenon at climate change.

Ito ang inihayag ni Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan sa isang lingguhang forum sa Quezon City.

Ayon kay Marasigan, sa ngayon ay sapat ang supply ng kuryente sa bansa at walang naitalang mga alert levels nitong nakalipas na mga araw.

Simula aniya noong Huwebes ay walang inabisong alerto na manipis ang suplay ng kuryente at ngayon ay sobra-sobra na ang power generation.

“Umpisa noong nakaraang linggo ay nabawasan na ang ating alert levels pero after that weekend na-stabilize na po tayo at ngayon ay sobra-sobra na iyong ating generation,” ani Marasigan.

Kaya aniya nagkaroon ng yellow at red alerts noong mga nakalipas na buwan ay dahil sa epekto ng El Niño phenomenon na sinabayan ng summer season kaya naapektuhan ang mga planta ng kuryente at kinakailangan palawakin ng mga operator ang kanilang preventive maintenance.

Sinabi ni Marasigan na walang nakikita ang DOE na magkakaroon ng red alert sa mga darating na araw subalit posible aniya ang yellow alert na ang ibig sabihin ay may supisyenteng supply pero kulang lang sa reserba.

“Sa mga darating na panahon, wala kaming nakikitang manual o dropping o red alert, datapwat hindi namin inaalis ang posibilidad na magkaroon ng yellow alert,” dagdag ni Marasigan. (Aileen Taliping)