Dagdag allowance nina ma’am, sir

May isang batas na pinirmahan si Pangulong Marcos nitong nakaraang linggo at ito ay talagang good news para kina ma’am at sir sa ating mga guro.

Dahil po sa bagong batas na ito, 800,000 public school teachers ang magkakaroon ng mas mataas na allowance para sa school supply. Mula sa kasalukuyang P5,000, magiging P10,000 na ang allowance na ito simula sa susunod na schoolyear kasunod ng pagkakapasa ng Republic Act (RA) No. 11997 o mas kilala sa “Kabalikat sa Pagtuturo Act.”

Ang batas na ito, kung saan ang inyong lingkod ay kabilang sa mga pangunahing may akda, ay isinulong bilang pagkilala sa hindi matatawarang kontribusyon ng ating mga guro sa pagtataguyod ng ating bansa.

Matagal na po nating batid na sa kabila ng mabigat na responsibilidad at mahalagang papel na ginagampanan ng mga guro sa pagtataguyod ng intellectual, social, cultural, political at moral change sa lipunan, ang ating mga pampublikong guro ay kabilang pa rin sa mga underpaid workers sa bansa.

Dahil madaragdagan na ang allowance ng mga guro, may pambili na sila ng iba pang supplies at may dagdag pambayad sa mga incidental expenses. May dagdag panggastos na rin ang mga guro para pambayad ng internet na ginagamit sa blended learning modes na siyang pangunahing paraan ng pagtuturo noong kasagsagan ng COVID-19 sa halip na ang tradisyunal na face-to-face classes sa loob ng mga paaralan.

Noong panahon ng pandemya, itong alternative learning method ang nagtawid para hindi mahinto ang pag-aaral ng mga estudyante. Dahil dito, kailangan ang maayos na internet, electronic gadget at iba pang materyal na gamit sa pagtuturo online.

Dumaan po ang mga panahong talagang abonado sa gastusing ito ang ating mga guro. Kaya para gampanan ang kanilang tungkulin na turuan ang ating mga anak, ang kanilang suweldo ay lalo pang nabawasan sa pagbili ng chalk, ballpen, papel at kung anu-ano pang samu’t saring gastusin.

Ilang dekada na ang dumaan pero nasa P700 hanggang P3500 lang ang chalk allowance ng ating mga guro kaya hindi na tayo nagtataka na mula sa suweldo ni ma’am nagmumula ang pambili nila ng iba pang supplies. Tiis-tiis ang ating mga guro sa loob ng napakahabang panahon.

Dahil dito, sa pamamagitan ng Joint Circular (JC) No. 2 ng Department of Education (DepEd) at Department of Budget and Management (DBM) binigyan ang ating mga guro ng P5,000 cash allowance pambili ng teaching material, iba pang supplies at pambayad sa kanilang nakokonsumong internet at kuryente kasama pa ang annual medical examination. Pero eto nga pong JC 2 ay sumaklaw lamang sa limitadong panahon noong pandemic lamang.

Kaya naman po ipinursige naming mga mambabatas na gawing permanente ang temporary allowance na ito at sinamahan pa natin ng probisyon na itataas sa mga susunod na taon batay sa RA 11997. Higit pa pong nakakatuwa ay ang katotohanang tax-free po ang allowance na ito kaya buo itong mapapakinabangan ng ating mga guro.

Bukod po rito, itinutulak po ng inyong lingkod kasama ng ating mga kababayang mambabatas ng CamSur na maaprubahan sa Kongreso ang magiging katuwang nitong panukala na pag increase ng sweldo–ang HB 1851—bilang suporta na madagdagan ang sahod ng mga guro para matulungan sila sa tumataas na antas ng pamumuhay.

Kasama natin sa panukalang batas na ito sina CamSur Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata at si Bicol Saro Rep. Brian Raymund Yamsuan.

Ayon mismo kay Pangulong Marcos, sa mga sakripisyo ng ating mga guro makikita kung gaano nila kamahal ang kanilang sinumpaang tungkulin. Niyakap nila ang responsibilidad na turuan ang ating mga anak, ang mga kabataan kahit maliit ang kanilang sweldo at kahit sila pa mismo ang nag-aabono sa mga gastusing dapat ay sinasagot ng eskuwelahan.

Ngayong ang Pangulong Marcos ang nakaupo, nais niyang bigyan ng malaking kaginhawahan ang ating mga pampublikong guro. Mismong si DepEd Secretary Sara Duterte-Carpio ang nag-abiso na inatasan ng Pangulo ang departamento na magsagawa ng pag-aaral para sa long-term outlook kung paano mabibigyan ng salary adjustment ang mga guro nang bukod pa sa kanilang natatanggap sa ilalim ng Salary Standardization Law (SSL).

Inumpisahan sa RA 11997 at isinusulong pa ang mga dagdag-sahod sa mga susunod na panahon. Ito po ang nakikita nating magiging malaking pagbabago para sa ating mga pampublikong guro. Unti-unti lang pero naniniwala po tayong mararating ang magandang hangarin ng ating Pangulo para sa mga guro. Antay-antay lang po tayo mga sir at ma’am.