Belle Mariano sobrang close sa sister ni Donny Pangilinan

Kinaaaliwan ngayon sa online world ang super closeness ni Belle Mariano kay Solana Pangilinan, ang sister ni Donny Pangilinan.

Kahit more than a week na ‘yung ‘Star Magic All-Star Games’ event kung saan nagkasama ang dalawa, trending pa rin ang bonding nila, ha!

Magkasamang kasing dumating sa Araneta Coliseum ang dalawa para suportahan si Donny sa basketball game ng binata.

Sa mga viral videos, obvious na obvious na sobrang close talaga sina Belle at Solana.

Kuwento pa ng isang netizen, “Knowing Solana she’s very clingy when it comes to people she loves and seeing clips of her being clingy to Belle makes my heart melt. BELINDA PANGILINAN na talaga si Belle.”

Kumalat din ang iba pang reels na makikitang halos hindi mapaghiwalay sina Belle at Solana kapag nagkikita at nagkakasama ang mga ito.

Ito na siguro ang sagot sa mga kumalat na fake news noon sa socmed na hindi raw bet ng family ng aktor si Belle.

Patuloy nga itong pinagpipiyestahan sa X. Siguro naman after mag-trending ang photos at videos nina Belle at Solana ay matitigil na sa pang-iintriga ang ibang mga netizen, ‘noh?!

Kung matatandaan, pinag-usapan ng mga online Marites na hindi raw invited ang ka-love team ni Donny sa intimate wedding ng sister nitong si Ella Pangilinan sa Cebu.

So ang pagiging close nga nina Belle, Solana ay resibo na malapit sa pamilya ni Donny ang Kapamilya actress-singer, ha!

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)