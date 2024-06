INATASAN ng Malacanang ang lahat ng mga ahensiya ng gobyerno, kasama na ang government-owned and controlled corporations (GOCCs) at mga educational institution na isama sa kanilang lingguhang flag ceremony ang tugtog ng Bagong Pilipinas at panunumpa.

Layon ng hakbang na maikintal sa isip ng lahat ng mga manggagawa sa gobyerno ang prinsipyo ng Bagong Pilipinas.

Batay sa memorandum order na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong June 4, inaatasan nito ang lahat ng mga departamento at ahensiya ng pamahalaan na tiyaking maisama sa kanilang flag ceremony ang tugtog ng Bagong Pilipinas at panata at ipakalat ang circular sa lahat ng mga tanggapan.

Inatasan ang Presidential Communications Office na ilabas sa lahat ng mga tanggapan at departamento ng gobyerno ang Bagong Pilipinas hymn at panata.

“for this purpose, the heads of all national government agencies and instrumentalities shall ensure that the Bagong Pilipinas Hymn and Pledge are properly disseminated within their respective institutions and officers,” anang memorandum.

Ang Bagong Pilipinas ay inilunsad ng gobyerno bilang brand o tatak ng pamamahala at liderato at maging gabay sa mga prinsipyo ng Bagong Pilipinas.

Ayon sa PCO, ang Bagong Pilipinas ay naglalarawan sa isang maprinsipyo, may pananagutan at maaasahang gobyerno na pinalakas ng nagkakaisang institusyon ng lipunan. (Aileen Taliping)