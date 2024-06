BUMUHOS ang paghanga at pagbati sa isang ate nang ibahagi niya sa social media na nagbunga ang kanyang pagpaparaya dahil napagtapos niya sa kolehiyo ang apat niyang kapatid.

Sa kanyang TikTok account, ibinahagi ni Abby Ida ang kuwento sa pagpapaaral sa kanyang mga kapatid.

Ayon kay Abby, huminto siya sa pag-aaral para mag-give way sa mga nakababatang kapatid.

“Ok lang kahit ‘di nakasabit picture ko diyan.Masaya ako na nakatapos silang lahat,” saad niya sa kanyang caption.

Dahil hiwalay ang mga magulang, sinabi ni Abby na kailangan niyang maghanap-buhay para maitaguyod ang pag-aaral ng kaniyang mga kapatid.

“Hiwalay ang mga parent namin. No support from our father. Mama ko naman sa bahay lang nag-aalaga sa lola ko.

As in at the age of 19, ako lang kumikita sa fam namin. Grabe ang challenge at paghihirap pero lahat yun worth it dahil ‘di ako magiging matatag kung ‘di ko naranasan yun. AT GRABE ANG BLESSINGS KO NOW. NAG UUMAPAW! THANKS G!” aniya pa.

Hindi naman lubos akalain ni Abby kung paano niya nagawang mapagtapos ang apat na kapatid.

Aniya, “Graduate na rin ako this year sa tuition at allowance.”

Dahil dito, maraming netizen ang naantig sa istorya ni Abby.

Pinayuhan naman si Abby ng ilang netizen na kumuha ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program (ETEEAP) upang maituloy ang naudlot na pagtatapos sa kolehiyo. (Vince Pagaduan)