Alfred Vargas ‘di malimot karanasan kina Nora, Jaclyn, Gina

Tuwang-tuwa nga si Nora Aunor nang manalong best actor si Alfred Vargas sa Famas.

“Tuwang-tuwa siya for me. Nag-text siya sa akin. During the whole shoot ng ‘Pieta’ ang laki ng nagawa niya for me, para magawa ko talaga ang role ko na pinakamaganda.

“And she never make me feel uncomfortable, tapos `yung natural niyang galing, at naramdaman ko talaga ang Nora magic. Feeling ko, hindi ako mananalo ng award kundi dahil kay Ate Guy.

“At siyempre, kina Direk Gina Alajar na acting coach ko rin noon, hanggang ngayon, at kay Miss Jaclyn Jose. Kaya sa speech ko, pinasalamatan ko talaga sila.

“Kami ni Miss Jaclyn, we had a very meaningful conversation habang nagba-blocking kami sa isang eksena, big scene `yon.

“Very complicated ang blocking ni Direk Adolf (Alix, Jr.), tapos at one point, magsi-single camera siya. Ang eksena na `yon, kasama ko sina Ate Guy, Direk Gina, Miss Jaclyn. So big scene talaga.

“Tapos may konting action scene, so very technical ang blocking, as in bibilangin ang steps mo, tapos ang anggulo mo dapat perfect. Tapos may deep acting aspect.

“At hinila nga ako ni Miss Jane, at pinag-usapan namin ang eksena. Pero habang iniisa-isa namin ang eksena, sinabi na lang sa akin ni Miss Jane na, ‘Oh huwag na lang nating isipin, damhin na lang natin’.

“Noong sinabi niya sa akin, gets ko na agad.

“Sa totoo lang, sobrang taas ng pressure sa akin. Sabi ko nga, feeling ko kaya ako nagka-award dahil sa kanilang tatlo. Parang recipient lang ako ng galing nila. Sumabay lang ako sa galing nila. I owe it to the three of them,” sabi pa ni Alfred.

Anyway, isasali pa rin daw sa mga film festival abroad ang ‘Pieta’ pero sa ngayon ay priority muna nila na ipalabas sa mga sinehan ng SM ang pelikula na hiling nga raw ng mga tagahanga ni Nora.

“At gusto talaga natin na ang una munang makapanood nito ay mga Pilipino. Pero may mga screening din kami sa abroad, sa California, New York, Milan and Dubai. Hiling talaga `yon ng mga Noranians sa abroad,” sabi ni Alfred.

Bongga! (Dondon Sermino)