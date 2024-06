Alex Eala inekisan Briton sa Nottingham Qualifier

MADALING dinispatsa ni Alexandra ‘Alex’ Eala si Sarah Beth Gray ng Great Britain, 6-3, 6-4, sa sambulat ng Nottingham Open women’s singles qualifiers sa United Kingdom nitong Sabado.

Pambalikwas ito NG second seed 19-anyos na Pinay netter mula sa Quezon City at Globe Ambassador pagkatilapon sa three-set kontra Maria Timofeeva ng Russia sa Makarska Open 125 sa Croatia sa nakaraang linggo.

Sunod kay Women’s Tennis Association world No. 157 at 2023 Hangzhou Asian Games double bronze medalist Eala si Ena Shibahara ng Japan, na tinaboy si Maddison Inglis ng Australia sa isa pang first round qualifying match, 7-6, 6-2.

Tuloy ang pag-angat ng dating Rafael Nadal Academy scholar sa Spain sa WTA rankings kasunod ng kampanya, kambal na panalo sa French Open qualifiers.

Ang 157th na lumabas nitong May 27 ang pro career-best na niya. Hinakbangan ni Eala sa French Open qualifiers sina Ma Yexin ng China at No. 137 Aussie Taylah Preston sa isang mahigpit na laban sa Roland Garros.

Kalaunan ay napatalsikl sya laban kay world No. 93 Julia Riera ng Argentina sa third round qualifiers. (Lito Oredo)