AKTOR vs Actor’s Guild? Imelda Papin nagsalita sa tampo kay Dingdong Dantes

Masama ang loob, galit, may tampo ba si Imelda Papin kay Dingdong Dantes?

Hindi ba niya bet ang naganap na pagkakabuo ng AKTOR, kahit may Actor’s Guild na?

“Ay hindi! Siyempre, may freedom naman lahat, kung gusto nilang magtayo ng kanya-kanyang organisasyon, welcome naman lahat.

“So kung ginawa ni Dingdong `yon, it’s fine! Marami pa sigurong magtatayo ng kanya-kanyang guild, di ba? Welcome lagi `yon.

“Mahirap na laging may kalaban tayo… sa politika nga nagkakaroon ng mga problema, na kapag hindi kayo magkaalyado, naglalaban-laban.

“Eh, ayaw natin sa showbiz `yon!” sabi ni Imelda.

So, puwedeng-puwedeng lumapit sa kanya ang mga miyembro ng AKTOR, at hindi lang exclusive sa Actor’s Guild?

“Oo naman, very much willing. Wala tayong pipiliin dito. Kilala niyo naman siguro ako, ayokong pumili ng taong tutulungan!

“Basta ako, bukas ang aking pintuan. Nandito na ako, so puwedeng mas mabilis. Definitely hindi ko pababayaan ang showbiz. Pamilya ko ang showbiz, dahil kung wala ang showbiz, wala rin ako dito.

“So I think, payback time ko na ito! So, gagawin ko ang lahat para makatulong sa showbiz,” sabi ng bagong talagang Board of Director ng Philippine Charity Sweepstakes Office.

Anyway, inusisa si Imelda sa chika na una raw inalok kay Elizabeth Oropesa ang posisyon sa PCSO, pero tumanggi lang ito?

“Kung in-offer kay mare? Ay, hindi ko alam. Ang alam ko, lima naman ang pinipiling Board of Directors. At nag-congratulate naman siya sa akin,” sabi ni La Papin.

Anyway, hindi raw iiwanan ni Imelda ang pagkanta, pag-concert, at siyempre, ipapalabas pa rin niya ang pelikulang ‘The Untold Story of Imelda Papin’.

Bongga! (Dondon Sermino)