ABOT sa 17 volcanic quake ang naitala sa Bulkang Kanlaon sa nakalipas na magdamag, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) kahapon.

Naitala ang sunud-sunod na mga pagyanig mula alas-dose nang hatinggabi hanggang alas-dose nang hatinggabi nitong Linggo.

Nagluwa rin ang bulkan ng 4,397 tonelada ng sulfur dioxide sa loob ng nakalipas na magdamag.

“This is the highest emission this year measured by campaign survey and the second highest land-based measure for Kanlaon,” anang PHIVOLCS.

Nakita rin ang katamtamang kapal ng usok na umabot sa taas na 500 metro noong Sabado na tinangay ng hangin sa direksyon ng hilagang-silangan.

Nasa Alert Level 2 pa rin ang Bulkang Kanlaon na sumasaklaw sa mga lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental.

Nangangahulugan ito ng mas mataas na aktibidad ng bulkan na maaaring magresulta sa malalakas na pagsabog anumang oras.

Ayon sa PHIVOLCS, nagpapatuloy pa rin ang pamamaga ng bunganga ng bulkan na sinasabayan ng pasulpot-sulpot na pagbuga ng abo.

Pinaalalahanan ang publiko na ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius Permanent Danger Zone.

Hindi rin pinapayagan ang paglipad ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan.

Matatandaang nagsimulang mag-alboroto uli ang bulkan noong Lunes nang gabi nang bumuga ito ng abo at usok na umabot sa taas na 5,000 metro.

“In case of ash fall events that may affect communities downwind of Kanlaon crater, people should cover their nose and mouth with a damp, clean cloth or dust mask,” saad pa ng PHIVOLCS. (Vince Pagaduan)