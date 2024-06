US, Canada concert tour ng Rivermaya tuloy na!

Ang bongga ng bandang Rivermaya, ha!

After nga ng very successful reunion concert nila noong February 17, 2024 na ginanap sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque City, tuloy na tuloy na ang US, Canada concert tour nila.

Nag-announce nga ang concert promoter na si Bojie Yangco tungkol doon.

Sabi ni Bojie, “Get ready for a surprise in September in the US and Canada!”

Kalakip ng post na iyon ni Bojie ang ilang video ng rehearsal ng Rivermaya, pati ang art card ng grupo na nakalagay ang “RIVERMAYA THE REUNION US & CANADA TOUR”, na siyempre pa ay ikinatuwa ng fans ng grupo.

Sabi ng fans nina Bamboo, Rico Blanco, Mark Escueta, Nathan Azarcon, pinaghahandaan na nila ang US and Canada concert tour ng grupo.

May ibang fan din na galing sa Pilipinas na dadayo raw sa Amerika at Canada para panoorin ang Rivermaya, ha!

Ang bongga!