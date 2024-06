Shaina Nitura sasandalan ng Adamson sa SGVIL finale

Mga laro Linggo: (Adamson University gym)

10:00am – Bethel Academy vs LPU (Battle for 7th)

12:00nn – Arellano vs FEU (Battle for 5th)

2:00pm – NUNS vs Kings’ Montessori (Battle for bronze)

4:00pm – Bacolod Tay Tung vs Adamson (Battle for gold)

MAGSASAGUPA ang kapwa walang talo na Adamson University at Bacolod Tay Tung para sa nakatayang korona sa kapana-panabik na winner-take-all championship sa 2024 Shakey’s Girls Volleyball Invitational League (SGVIL) ngayong Linggo sa Adamson University Gym main court.

Magaganap ang aksiyon sa ganap na alas-4 ng hapon matapos ang alas-2 na labanan para sa tanso sa pagitan ng National University-Nazareth School kontra Kings’ Montessori.

Nais ng Lady Baby Falcons na idagdag ang korona ng SGVIL sa kanilang koleksiyon kasunod ng walang bahid na kampanya sa pagwawagi sa titulo ng UAAP Season 86.

Hinadlangan ng Adamson ang unang limang outings kasama ang dominanteng 25-19, 25-17, 25-17 straight sets na panalo laban sa NU Lady Bullpups sa semifinal noong Huwebes.

“Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa pagkakataong ito na dinala kami sa finals. Siguro mas continue to work hard so that, kumbaga iyung kailangan namin trabahuhin, especially iyung pasa namin at iyung atake and everything na medyo inconsistent pa,” sabi ni Lady Baby Falcons coach JP Yude said.

Aasa si Yude kay UAAP Season 86 MVP Shaina Nitura, na nagpasabog ng 17 puntos sa semis, para dalhin ang Adamson sa pinakamataas na podium sa kanyang huling banat bago umakyat sa seniors division.

Sasandal din si Nitura sa mga maaasahang winger na sina Samantha Cantada at Abegail Segui, middle blockers na sina Mary Ann Del Moral at Lhouriz Tuddao, at top setter Felicity Sagaysay.

Gayunman, ang Adamson ay nasa isang mahirap na laban sa reigning Palarong Pambansa champion na Bacolod Tay Tung, na naghahangad agawin ang gintong medalya matapos mailagay sa ikatlong puwesto sa inaugural edition noong nakaraang taon.

Hindi rin nasaktan ang Thunderbolts sa limang simula sa pagpasok sa finale ng premier grassroots volleyball tournament sa bansa na suportado ng Shakey’s Pizza Parlor, Eurotel, Victory Liner, Smart Sports, Mikasa, Team Rebel Sports, Data Project, Genius Sports at Robinsons Malls. (Lito Oredo)