Pinatitiyak ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez sa Department of Trade and Industry (DTI) ang mahigpit nitong pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin partikular ang presyo ng bigas.

Binigyan diin ni Romualdez ang mahalagang papel ng DTI sa pagsiguro na makatwiran ang presyo ng mga bilihin lalo na ang presyo ng bigas kasabay ng planong tapyas-taripa sa imported na bigas.

Mahalaga aniyang matiyak na ang benepisyo ng rice tariff reduction ay makakarating at matitikman ng mga konsumer sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabantay sa presyo ng bigas.

“They (DTI) have been the traditional price watch, watchdog kumbaga eh ‘di ba, sila ang parang pulis, to make sure that everyone is following the program and to making sure the suggested retail prices are based on the savings that are passed on to those in the supply chain—from the importers and traders, retailers, sa mga palengke, hanggang umabot sa ating mga consumers,” ayon kay Romualdez.

Una nang nakipagpulong si Romualdez sa mga opisyal ng DTI, Department of Agriculture (DA), Bureau of Customs (BOC), at iba pang stakeholders kabilang ang pribadong sektor na kung saan tinalakay ang pagbalangkas ng mga estratehiya upang maibaba ang presyo ng bigas bago pa man ang executive order na ilalabas ng Pangulo para sa tapyas-taripa. (Eralyn Prado)