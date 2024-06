Nakabalik na ng bansa ang isang Pinay at tatlo niyang anak mula Lebanon nitong unang bahagi ng buwan, ayon sa Department of Foreign Affairs (DFA).

Sinabi ng embahada na ang ina ay isang overseas Filipino worker na dumating sa Lebanon noong 2010.

Hunyo 1 nang lumarga mula Lebanon ang mag-iinang repatriates at dumating sa Pilipinas noong Hunyo 2.

Sinabi pa ng embahada na ikinasal ang babae sa kanyang asawang Lebanese noong 2012. Gayunpaman, noong panahon ng pandemya, ang ina ay iniulat na dumanas ng pisikal na pang-aabuso at nakatanggap ng matinding banta sa kanyang buhay matapos mawalan ng trabaho ang kanyang asawa.

Matapos nito, humingi ng tulong ang Pinay sa embahada para sa repatriation.

Pinadali ng Philippine Embassy’s Assistance-to-Nationals (ATN) Section, Migrant Workers Office (MWO), at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ang pagpapauwi sa ina at kanyang mga anak.

Mula noong 2023 nang itaas ng gobyerno ng Pilipinas ang Alert Level 3 o voluntary repatriation sa Lebanon, aabot sa 273 distressed Filipinos ang naiuwi.

“The Embassy continues to monitor the situation across Lebanon and provides updated safety measures and advisories to Filipino nationals,” anito. (VP)