Pari `di sinakal ni Bishop Tobias – monsignor

Pinabulaanan ng Vicar General ng Archdiocese of Manila na sinakal ni retired Novaliches Bishop Antonio Tobias ang sinuspindeng pari na si Fr. Alfonso Valeza, ng St. Joseph Parish sa Gagalangin, Tondo, Maynila.

Ayon kay Monsignor Reginald Malicdem na nasa simbahan si Bishop Tobias para tiyakin na maipatutupad ang order ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula.

“Yung sinasabing sinakal interpretation ng mga taong nandun wala naman dahilan para sakalin ni Bishop si Father Al. Bishop Tobias ay nandun ine-encourage si Father Al na sundin yung decision ni Cardinal Advincula na he is relieved of his parish,” ani Malicdem.

Nilinaw ni Malicdem na si Valeza ay sinuspinde sa pagkapari epektibo noong Hunyo 3, 2024 dahil sa isyu na nagiging sanhi siya ng dibisyon mula sa ibang parishioner.

“Yung decision na alisin siya sa parish ay nanggaling sa nangyayari sa Parokya. Nagkakaroon kasi ng obvious na heightened division at conflict yung mga tao i-polarize yung pro father Al at anti father Al,” aliwanag pa ni Malicdem.

Nalaman na suspendido ng indefinite si Valeza at kailangan nitong sumailalim sa counseling.

Sinabi rin ni Malicdem na iniimbestigahan na ang akusasyon na korapsyon ni Valeza.

Ipinaliwanag naman ni Father Jerome Secillano, Executive Secretary ng Catholic Bishops Conference of the Philippines(CBCP) ang sakop ng suspensyon ni Valeza.

“Sinuspinde yung kanyang priestly faculty, ito yung ibinibigay ng obispo sa isang pari para makapag-deliver ng sacraments, services, makapag-misa, makapag-kumpisal. So yun ang mga kinakailangan ng isang pari. But then again because of this incident, prior pa dyan, dahil nga sinabi dito na disobedient yung pari kaya sinuspinde na ngayon,” paglilinaw ni Secillano. (Juliet de Loza-Cudia)