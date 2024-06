Panalo rin sa Spotify: Maki, BINI Maloi lambingan patok sa YouTube

Ang bongga naman ni Maki, na heto nga at umarangkada na agad sa unang pwesto sa Spotify Philippines Top 50 songs chart ang bago niyang kanta, ha!

Ang bongga niya, na pumatok agad ang kanta niyang ‘Dilaw’ sa panlasa ng mga mahihilig kumanta o mga music fans.

Ang pagbubukas ng puso para sa bagong pag-ibig ang ibinahagi ng breakthrough artist na si Maki sa kanyang bagong awitin na ‘Dilaw’.

Hinalintulad ni Maki sa indie alternative track na inilabas sa ilalim ng Tarsier Records, ang kasiyahan at pag-asa sa kulay na dilaw at kung paano ito nagbigay liwanag upang matutong muling umibig. Isinulat niya ito kasama ang Nameless Kids vocalist na si Nhiko Sabiniano na siya ring nagprodyus ng awitin.

“I actually wrote this song for myself, para sa batang ako na laging naghahanap ng love sa ibang tao. Yung sobrang bigay siya nang bigay ng pagmamahal tapos hindi niya nakukuha pabalik. Now, I realize na after so many heartbroken moments in my life, di ko na mahal ‘yung sarili ko. Dapat ‘yung dilaw natin unang-una sa lahat ay ‘yung sarili natin,” sabi ni Maki.

Inilunsad din ng Tarsier Records artist ang ‘Dilaw’ music video tampok ang BINI member na si Maloi na gumanap bilang partner niya.

Sa loob ng dalawang linggo, nakakuha ito agad ng 2.7 milyong views at nanguna bilang trending music sa YouTube. Nasungkit din ng ‘Dilaw’ ang mahigit 11 milyong streams sa Spotify. Tampok din ang awitin sa Tatak Pinoy, Hot Hits Philippines, at RADAR Philippines playlist. Umarangkada rin ito sa ikaapat na puwesto sa Billboard Philippines Songs Chart.

Sa kasalukuyan ay meron ng 4 million monthly listeners si Maki sa Spotify. Bago ang ‘Dilaw’, inilabas niya ang mga awiting ‘HBD’, ‘Kailan?’, ‘Bakit?’, at ang biggest hit niyang ‘Saan?’. Inilunsad din niya kamakailan ang collaboration single kasama sina Angela Ken at Nhiko na ‘Sikulo’.

Damhin ang kilig sa bagong single ni Maki na ‘Dilaw’ na napapakinggan sa iba’t ibang digital streaming platforms.

Bongga siya, ‘di ba? (Dondon Sermino)