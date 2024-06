Nilinaw ni ACT Teachers Party-list Rep. France Castro na hindi pa matatanggap ng mga titser sa mga pampublikong eskuwelahan ngayong taon ang P10,000 allowance kahit pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kabalikat sa Pagtuturo Act.

Paliwanag ni Castro, hindi naisahog sa 2024 General Appropriations Act (GAA) ang pondong gagamitin para tustusan ang dinobleng allowance ng mga titser.

“Ngayong taong ito dahil pasado na ang GAA natin for 2024 kaya ‘yung 2024 to 2025 ay P5,000 pero sa next year, 2025-2026, ito ay magiging P10,000,” paliwanag ni Castro sa interview ng Politiko_Ph.

Aniya, matapos ang paglalathala ng batas sa diyaryo, gagawin na agad ang implementing rules and regulations (IRR) ng Kabalikat sa Pagtuturo Act pero ang karagdagang allowance ay sa Enero 2025 pa sisimulan ang pamimigay.

“Specific kasi ‘yung sinasabi ng timeframe sa pagbibigay ng P10,000, eto po ay sa 2025 pa. Hindi ito naka-include sa budget ng 2024,” saad ni Castro.

Kahit dinoble na ang allowance ng mga guro, nanindigan si Castro na kulang pa rin ito sa araw-araw na ginagastos ng mga titser para maturuan ang kanilang mga estudyante.