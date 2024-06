May iba pang politikong sangkot sa mga scam farm sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga, ayon sa isang senador.

Gayunman, sinabi ni Sen. Sherwin Gatchalian na hindi muna isisiwalat ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pangalan ng mga politiko na sangkot o nagbibigay proteksiyon sa mga scam farm sa Tarlac at Pampanga.

“Pag-uusapan namin sa komite at kasama ‘yung enforcement agencies, ayaw nating makompromiso ‘yung kanilang tuloy-tuloy na pag-iimbestiga. When the time comes ilalabas din iyan,” ani Gatchalian sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Dito sa ating bansa, with my experience and observation, hindi nagtatagal ang ganyan. Lumalabas at sumisingaw at nalalaman din ng publiko,” dugtong pa niya.

Nauna rito, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Anti-Corruption Commission (PAOCC) na mabibigla ang publiko kapag nalaman nila kung sino ang nagmamay-ari ng Lucky South 99 Outsourcing na siyang nagpapatakbo ng scam farm sa Porac, Pampanga.

“Itong susunod na mga araw po siguro, makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99 at mabibigla ang sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang nasa likod,” ayon kay Winston Casio, spokesperson ng PAOCC.

Naniniwala naman si Gatchalian na todo na ang ginagawang pagla-lobby ng mga politiko sa PAOCC para lubayan ang sunod-sunod na raid sa mga illegal POGO hub sa Central Luzon.

“I have to give credit to Usec. (Gilbert) Cruz and his team na talagang, alam ko maraming temptation dyan, maraming lumalapit sa kanila. Mara¬ming nagpapaabot ng impluwensiya pero hindi sila nasisilaw at tuloy ang kanilang trabaho at sang-ayon ako sa kanya na itong mga personalidad ay nakakagulat at nakakagalit dahil nagpagamit sila pero when the time comes, lalabas at lalabas din ‘yan,” ani Gatchalian.