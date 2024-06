Maris bagong kontrabida ng mga beki, tibo

Si Maris Racal ang bagong kontrabida ng mga beki, tibash, o ng LGBTQ++ community.

Ang bongga nga kasi ng role niya sa bagong movie niya, na kinasabwat ang isang seksing boylet (Royce Cabrera) para biktimahin ang isang transwoman, na ginampanan ni EJ Jallorina.

Yes, bida-kontrabida nga si Maris sa latest movie ng Anima Studios, na gumaganap siya na batang direktor, na tila naghihiganti sa mga transwoman.

Base sa teaser ng movie nila,

“So ako naman pala ang masama. Pero alam niyo na `yon, di ba? There are 2 sides to every story. So let me tell you mine,” sabi ng karakter ni Maris.

“Bata pa lang ako binu-bully na ako ng mga LGBTQ keme na `yan. So I fought back!” say pa ng karakter ni Maris.

Pamilyar nga ang kuwento, na sumikat noon sa Twitter. At yes, base nga ito sa true events.

Pero bongga nga ang reaksyon ng mga netizen kay Maris. Na sabi nga, hindi kailangan ang love team para sumikat.

Si Maris nga raw ang klase ng artista na kahit anong role ang ibigay mo, kinakaya talaga. Mapa-sosyal, jologs, at kung ano-ano pa.

Panalong-panalo nga ang reaksyon ng mga netizen kay Maris, at super saludo rin sa kanya ang dyowa niyang si Rico Blanco.

At sana nga, magtagumpay sa takilya ang movie na ito, na ngayon pa lang ay kinasasabikan nang mapanood ng mga faney.

“Followed this when it went viral.”

“Oh this will be a hit. I’m calling it also goosebumps. Hello I’ve been waiting for months for this.”

“Omg ito `yung nag-viral sa Twitter thread noon. Can’t wait.”

“I’m hooked! Can’t wait to watch this on the big screen.”

“Bongga ni Maris, hindi niya kailangan ang love team para magka-project!”

Well, bongga talaga si Maris, kaya hindi kataka-taka na kahit ang mga artista, ina-idolize siya, ha! (Dondon Sermino)