Lakbay-Lakad: Ang Ligaya ng Paglakad

(Isinulat upang suportahan ang “Lakad Magkaibigan” civic walk project ng FFCCCII, na gaganapin sa Hunyo 9, 2024, Linggo, 6 a.m., simula sa Simbahan ng Binondo at Binondo-Intramuros Bridge hanggang Liwasang Bonifacio Shrine, para sa 7 a.m. na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas)

May mga hakbang na tila’y walang saysay, Ngunit bawat tapak, mayroong kapupulutan ng buhay.

Sa kalsadang tinik at init ng araw, Lakad-lakad, ang ligaya’t sigla’y umaapaw.

Isang hakbang lang, sa bawat oras ng iyong gala, Puso’y gagaan, parang sayaw na sinasaya.

Sa mundong mabilis, magulong takbo, Lakad-lakad, sagot sa kalusugan, tunay na totoo.

Sa lakad-lakad, isip ay lumalawak, Mga problema’y natutunaw, tila nawawarak.

Sa bawat pintig ng pulso, sa bawat hakbang, Katawan ay lumalakas, damdamin ay humahabang.

Oo, tayo’y nasa init ng araw, ulan at bagyo, Ngunit lakad-lakad, sigla’y bumabalong, bumabayo.

Bakit nga ba sa atin, walang sapat na landas?

Para sa paang naghahanap, tila walang oras.

Mga puno’y kulang, walang lilim sa init, Mga bangketa’y usad-pagong, para bang ikli’t.

Mga pulitikong bingi, kaligtasa’y bulag, Kaya’t ang paglakad, tila naging bagsak.

Habang tayo’y naglalakad, pawis sa katawan, Mga politiko’y nasa SUV, aircon ang kaagapay.

Amoy air freshener, malamig at komportable,

Sa kalsada’y hindi makasilip, magpatiwala’y imposible.

Ang mga Datu ng modernong panahon, Nasa mga limo, SUV na parang trono.

Hindi sila dumadaan sa trapiko, Ni sumiksik sa MRT na tila sardinas sa latang puno.

Di nila ramdam ang hirap ng bawat hakbang, Kaya’t bangketa’y bulok, madumi, sira-sira na lamang.

Sa Shanghai, Singapura, at Alemanya, Lakad ay gawi, bus at tren kasama sa saya.

Ngunit tayo’y sanay sa traysikel, jeep, pedicab, Kahit ilang hakbang lang, ito’y inaakyat.

Bakit hindi natin tularan ang kanilang sipag? Lakad-lakad na lunas, ligaya’t lakas.

Paglakad ay mabuti, sa puso’t isipan, Sa bawat hakbang, buhay ay nagiging kayamanan.

Halina’t maglakad, sa araw-araw na gawi, Bawat hakbang ay biyaya, ligaya’t kalusugan.

Sa bawat tapak, bawat pag-iling ng paa, Kalusugan ay nararating, sa dulo’y saya.

Habang tayo’y naglalakad, sa init at ulan, Ang mga Datu ng modernong panahon, sa sasakyan ay nalilibang.

Bakit nga ba sa mga bangketa’y di sila makialam?

Kasi di nila ramdam, sa SUV at limo’y komportable ang kanlungan.

Kaya’t halina’t maglakad, sa bawat sulok ng siyudad, Ipakita natin sa mga politiko, na ang kaligayahan ay nasa simpleng paglalakad.

