Kyrie Irving ‘anemic’ mga tirada sa tres

MALAKING problema ng Dallas Mavericks ang 3-pointers sa Game 1 ng NBA Finals.

Treys nila, at treys ng Boston Celtics.

Naghulog ng 16 shots mula sa labas ng arc ang Celtics, na-outscore ng 27 points ang Mavs sa long distance. Resulta ay 107-89 win ng Boston.

Base sa record ng NBA, kapag nakapagpasok ng 16 o higit pang 3s ang Celtics ay 51-6 sila. Kung 15 lang o mas mababa, 26-14 ang win-loss record.

Naglista ng tigatlong 3s sina Jayson Tatum at Derrick White, limang C’s pa ang may tigalawa.

Sa kabila, 7 for 27 mula sa rainbow territory ang Dallas.

“I think they’re the best 3-point shooting team in the NBA, so sometimes really hard to take those away,” lahad ni Luka Doncic. “Especially when they have five guys out and they can all shoot. Obviously, we’ve got to make more.”

Si Doncic, 4 for 12 – pedestrian na kung pagbabasehan ang kanyang husay sa malayo.

Barado ang basket ng TD Garden mula long range kina Kyrie Irving (0/5) at PJ Washington (0/3).

Isa pang nakakadismaya ay ang 9 assists lang ng Dallas sa 35 made baskets – hindi nai-share ang bola, o nataranta sa pambubulabog ng Celtics.

“We’ve got to be better,” giit ni Mavs coach Jason Kidd. “It’s just basketball, and we’ve got to be better at the game of basketball on Sunday.”

Lunes sa Manila ang Game 2 sa Boston pa rin. (Vladi Eduarte)