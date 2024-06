KathDen nag-look test na para sa pelikula

Kinakalampag ng KathDen fans sa online world ang ABS-CBN Film Productions (Star Cinema) at GMA Pictures na maglabas ng kahit behind-the-scene (bts) photos or videos ng naganap na look test nina Kathryn Bernardo at Alden Richards.

Kumalat sa X ang nangyaring look test shoot nitong Biyernes.

Super excited na ang followers ng mga bida ng inaabangang movie na ‘Hello, Love, Again’ kung ano ang magiging hitsura ng dalawa sa uumpisahang pelikula. Eh continuation lang naman ng phenomenal box office movie nila na ‘Hello, Love, Goodbye’ ‘yon, na kukunan nga sa Canada by August.

Komento nga ng ilang netizen, mukhang may babaguhin sa look ng KathDen at sa pananamit nila para sa new movie dahil bago rin ang location nun.

Tsika pa ng netizens, hindi raw nila titigilan ang dalawang film productions hangga’t hindi nila nasisilip sa socmed ang mga kaganapan sa look test.

Grabe ang excitement ng fans, ha. Hindi na sila makapaghintay. Lalo siguro ‘pag nagsimula na ang principal photography ng reunion movie nina Kathryn at Alden sa August. (Ogie Rodriguez)