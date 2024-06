Hodge dehins titiklop sa SMB

Finals Game 3 ngayon:

(Smart Araneta Coliseum)

6:15pm – SMB vs Meralco

(Serye tabla 1-1)

INALAT sa dulo ng Game 2 ang Meralco, inagawan ng San Miguel Beer ng panalo 95-94 at nagbuhol sa 1-1 ang PBA Philippine Cup Finals Biyernes ng gabi.

Nasayang ang season-high 25 points ni Bolts workhorse Cliff Hodge na kumalawit pa ng 9 rebounds – apat sa offensive end.

Sa back-to-back 3s nina Marcio Lassiter at CJ Perez na pumagitna sa split ni Chris Banchero sa stripe, nakabalik ang Beermen na iwan pa ng apat sa final 27 seconds.

May isang layup pa si Banchero sa final 5 seconds, nakawala at isinubo na sa basket pero gumulong ang bola palabas ng rim.

Sa halip na kampante sa 2-0 lead, makikipag-unahan muli ang Bolts sa 2-1 edge sa Game 3 ngayong Linggo sa Smart Araneta Coliseum din.

“Honestly, it’s just one game,” pagpag ni Hodge, balot ng ice ang magkabilang tuhod at dahan-dahang naglalakad paglabas ng dugout. “We should’ve won that but that’s a championship team. They came out and made the big plays when they needed to.”

Tumagal ng 34 1/2 minutes sa loob si Hodge, pangunahing help defense kay June Mar Fajardo.

Isang araw lang ang pahinga, sasalang muli sa isa pang bugbugang laro ang Bolts at si Hodge.

“It’s going to be a long series,” dagdag ng Fil-Am forward na naghahabol pa rin ng unang championship ring sa pang-limang sampa sa Finals kasama ng Meralco.

“We’ll forget about this loss and now that we all came out and played hard, we’ll be ready for Sunday.” (Vladi Eduarte)