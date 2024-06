Gerald malapit nang pakasalan si Julia

Ang bongga ng tanong ni Karen Davila kay Gerald Anderson na, “Kailangan mo na ba talaga ng misis to keep house?”

Na ang sagot nga ni Gerald, “Actually malapit na! Kailangan siya ang mag-ano ng household. Siya ang magbabantay!”

“Malapit na?” natatawang tanong ulit ni Karen kay Gerald.

“Malapit-lapit na! Eh, 35 na po ako. So mas malapit na ako sa ano…,” hirit ni Gerald, na biglang kumambiyo, dahil nadulas na nga siya sa chika niya.

“Hahahaha, tour muna!” sey niya, na bet ilayo ang topic tungkol sa kasal.

“Malapit na?” tanong ulit ni Karen kay Gerald.

“Well, we’ll see, we’ll see…,” natatawang chika ni Gerald.

At follow up na tanong ni Karen kay Gerald, handa na ba si Gerald na magpakasal?

“Yes, I’m closer, I’m closer to that. Kung 3 o 5 years ago, tanong mo sa akin `yan, hindi, eh. That’s why I’m doing all of these, kasi gusto ko maalagaan ang mga anak ko, na wala silang iisipin.

“But hindi sila puwedeng maging spoiled, kasi hindi madali ang buhay. Everything I do in life is leading to sa aspeto na `yan,” paglilinaw ni Gerald.

Oh, bongga, di ba? Kailan kaya `yung malapit na?

Abangan!