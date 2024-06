Kinumpirma ni dating Senate president Vicente ‘Tito’ Sotto III na maaaring magsiyapol ng COVID-19 funds sa ilalim ng Bayanihan Law sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte.

Ginawa ni Sotto ang pahayag matapos kuwestiyunin ng mga miyembro ng Kamara de Representantes ang pagli¬lipat ng P47B pondo ng Department of Health (DOH) patungo sa Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM).

Nilinaw naman ni Sotto na ang paglilipat lang ng pondo ang pinapayagan pero ibang usapin na kung may kontrobersiya sa paggastos ng pondo.

Ito rin umano ang dahilan kung bakit inim¬bestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang Pharmally scandal at nirekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasasangkot.

“If his order was based on the Bayanihan laws then tama. Ang big question is tama ba ang paggamit nila? ‘Yun ang walang batas covering kaya we investigated the DBM and the DOH and recommended the filing of complaints sa Ombudsman,” paliwanag ni Sotto sa isang text message sa Abante nitong Sabado.

Nauna rito ay binanggit ng isang political analyst kung bakit hindi alam ng Kongreso ang batas na ginabayan ng paglilipat ng pondo dahil ang Kongreso ang nagsabatas ng Bayanihan to Heal as One (RA 11469) noong Marso 2020 at Bayanihan to Recover as One (RA 11494) noong Setyembre 2020.

Ang RA 11469 aniya ang nagdeklara na national¬ emergency at pagkakaloob ng extra power sa Pangulo, habang ang RA 11494 naman ay ang paglalaan ng standby fund.

“Huwag ninyong ibahin ang kasaysayan. Ang Kongreso ang nagbigay ng kapangyarihan sa pa¬ngul noon para tumugon sa COVID,” diin ng political analyst na si Malou Tiquia sa X (dating Twitter).

“Malou is correct. I authored both laws,” sagot naman ni Sotto noong Hunyo 6.