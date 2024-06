Daniel nag-concert kahit basang-basa sa ulan

Hindi nag-alisan ang mga tao kahit na bago pa man sumampa sa stage si Daniel Padilla ay bumuhos na ang napakalakas na ulan sa ‘Pagkakaisa’ concert ng Bagong Pilipinas sa Davao del Norte nitong Friday.

Bago ang actual concert ni Daniel ay nauna nang nag-perform sa kanya sina Gigi de Lana at Darren.

Kumakanta pa lang si Darren ay biglang bumuhos na ang ulan kaya puwedeng mag-alisan ang mga tao sa harap ng stage para hindi sila mabasa. Pero nag-stay sila, nagpakabasa at hinintay si Deej.

Grabe ang lakas ng ulan kaya understandable kung mag-alisan man ang mga tao at sumukob sandali, pero dedma sila kung mabasa man sila ng bonggang-bongga.

Kaya hindi na hinintay pa ni King of Hearts na tumigil ang ulan bago siya mag-show. Hindi na niya pinatagal ang paghihintay ng fans. Sinimulan niya agad ang pagkanta at paghataw on stage.

At para samahan ang kanyang fans na naliligo at babad na sa buhos ng ulan, umabante si Daneil sa bahagi ng stage na walang bubong at nagpakabasa rin gaya ng mga supporter niya. Puwedeng manatiling tuyo ang aktor habang nagpe-perform on stage dahil may bubong naman ‘yung area niya, pero nakiisa siya sa mga tagahanga at piniling magpakabasa sa ulan.

Knowing Daniel, naawa siya sa fans kaya sinamahan niya ang mga ito na mag-enjoy sa ulan.

Hindi tumigil sa pagkanta at pagsayaw si Deej kahit na basang-basa na siya at tila naliligo na sa ulan. At hindi ito naging dahilan para mabawasan ang energy ng aktor. Bigay todo siya sa pagkanta, ha!

After ilang song numbers, biglang tumila ang malakas na buhos ng ulan.

Hindi umalis ng entablado si DJ para magpalit ng damit at tuloy-tuloy lang siya sa pagkanta.

Hindi lang sa concert sa Davoo del Norte inulan si DJ, inulan din siya ng mga papuri at magagandang komento sa social media. Trending siya sa X nitong weekend.

“Despite the heavy rainfall.,hindi umalis ang mga tao, hinintay talaga si Daniel. A proof kung gaano kamahal ng madla ang isang Daniel Padilla..Iba ka Daniel… Iba ang karisma mo… The PHENOMENAL king of hearts!!”

“Worth it, kahit basang-basa kami! Ang tapang tapang mo Daniel. Halos lahat kanta tagos sa puso. Ang galing galing mo, mahal na mahal ka namin. Dito lang kami sa tabi mo.”

“With the raindrops and puddles that graced the stage, it was as if the rain was a part of the show and the displays of his genuine passion for music and fans were louder than ever. So proud of you DJ.”

“The best ka talaga, you looked and sounded like you had tons of fun tonight. that makes us very happy.”

Nakatutok sa Facebook live ang ibang fans at netizens kaya updated sila sa mga happenings sa Davao del Norte Sports & Tourism Complex.

Bonggels!